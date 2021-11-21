Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Интер в рамках поединка тринадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Италии примет на своем поле Наполи.

Интер — Наполи

Воскресенье, 21 ноября, 19:00. Стадион Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр встречи — Паоло Валери.

Пауза на игры международных сборных разделила для Интера два сложных матча большим перерывом. В игре против Милана в прошлом туре Интер мог рассчитывать на победу по ходу матча, несмотря на неуверенную концовку. Для команды Симоне Индзаги сейчас важно остановить беспроигрышное шествие Наполи и Милана. Последние уже успели проиграть Фиорентине.

Также не стоит забывать, что уже в среду Интер ждет матч в Лиге чемпионов против Шахтера, который имеет большое значение для команды. "Нерадзурри" нужно будет грамотно распределить силы, но вряд ли кто-то будет всерьез задумываться над этим непосредственно в день матча против неаполитанской команды.

Наполи после двенадцати сыгранных матчей находится на первой строчке турнирной таблицы, опережая Милан по дополнительным показателям. Многие очарованы тем, как быстро Лучано Спалетти нашел баланс в команде и ведет ее к успеху, показывая отличный результат. Однако в прошлом туре неаполитанцы не смогли обыграть Верону, которая набрала отличный ход.

Нет сомнений, что неаполитанцы готовы пожертвовать Лигой Европы ради успеха во внутреннем первенстве, а потому не стоит сильно задумываться о матче против Спартака М, который состоится уже в среду. У неаполитанцев действительно есть возможность выиграть чемпионат, а потому нужно полностью сконцентрироваться на лиге.

В последних пяти матчах между этими командами ни разу не было забито три и более мячей. Две победы на счету Интера, два ничейных результата и победа Наполи.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Де Врей, Санчес — Малькюи, Унас

Под вопросом: Демме

Интересные факты:

Интер не проиграл в последних 22 домашних матчах (Серия А).

Наполи не проиграл в последних 21 матче (Серии А).

В последних 5 домашних матчах с Наполи во всех соревнованиях Интер не пропустил.

Интер забил меньше 2,5 голов в последних 7 домашних матчах с Наполи» во всех турнирах.

Наполи не пропустил в 5 из последних 7 выездных матчей (Серия А).



Интер забивал не менее 2 голов в 7 из последних 8 домашних матчей (Серия А)

Интер не проиграл в последних 6 матчах против Наполи во всех соревнованиях.