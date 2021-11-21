Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Андрей Шевченко во главе Дженоа дебютирует на тренерском посту в клубном футболе в матче против Ромы.

Дженоа — Рома

Воскресенье, 21 ноября, 21:45. Стадион Луиджи Фераррис, Генуя. Главный арбитр встречи — Массимилиано Иррати.

Главным информационным поводом в данном поединке для украинских болельщиков является дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа. Соперник сразу очень непростой — Рома не имеет права на ошибку и должна набирать очки, чтобы не попадать под огромное давление.

Кроме того, противостоять украинскому тренеру будет не кто иной, как Жозе Моуриньо — "Особенный" или нет он сейчас, но игра обещает быть крайне тяжелой. Дополнительных проблем для Андрея Шевченко добавляют беды с кадровой ситуацией.

Однако стоит понимать, что главная цель для Дженоа в этом сезоне — обезопасить себя от вылета, а уже со следующего сезона Андрей Шевченко сможет строить свою команду. Руководство пообещало украинцу трансферы уже в январе.

Рома, в свою очередь, идет на седьмой строчке турнирной таблицы с девятнадцатью баллами. В последних двух матчах "волки" потерпели поражения — и если проигрыш от Милана адекватен, то вот ноль очков против Венеции — провал. Римляне понимают, что им нужно возвращаться на победную тропу.

Андрею Шевченко придется крайне сложно с точки зрения формирования состава на данный матч — украинский тренер не сможет рассчитывать сразу на десять футболистов. К тому же, почти все из них представители основного состава.

Нужно понимать, что шанс для Шевченко зацепить очки в матче против Ромы — эмоциональный подъем команды от назначения нового тренера. Вряд ли тренерский штаб украинца сможет внести серьезные изменения в игру команды за столь короткое время.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Кайседо, Фарес, Ванхеусден, Эрнани, Дестро, Гильоне, Кассата, Бани, Максимович, Кришито — Спинаццола, Смоллинг, Калафьори, Винья

Интересные факты:

Дженоа сыграла вничью в последних 3 домашних матчах (Серии А).

Рома не проигрывает в последних 14 матчах против Дженоа во всех соревнованиях.

Было забито более 2,5 голов в 7 из последних 8 выездных матчей команды Рома (Серия А).

Рома забила не менее 2 голов в 6 из последних 7 выездных матчей (Серия А).