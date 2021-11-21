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Лацио - Ювентус, getty images
21 ноября 2021, 00:22
В рамках 13 тура итальянской Серии А римский Лацио на Стадио Олимпико принимал туринский Ювентус и потерпел поражение со счетом 0:2.
Туринцы забили оба своих гола благодаря точным ударам Леонардо Бонуччи с одиннадцатиметровой отметки.
Обзор матча:
Лацио — Ювентус 0:2
Голы: Бонуччи, 23, 83
Лацио: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хисай, Луис Альберто, Катальди (Башич, 84), Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Мурики, 65), Педро, Фелипе Андерсон (Моро, 75).
Ювентус: Щесны, Бонуччи, Данило (Кулусевски, 15), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 89), Маккенни, Мората (Кин, 74), Кьеза.
Предупреждения: Куадрадо, Хисай, Рейна, Луис Альберто.