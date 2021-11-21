Италия

Подопечные Стефано Пьоли уступили "фиалкам".

Милан в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Италии гостил у Фиорентины и потерпел поражение со счетом 3:4.

"Фиалки" прервали беспроигрышную серию Милана, которая составляла семнадцать матчей — четырнадцать побед и три ничьих.

Ввиду поражения, подопечные Стефано Пьоли не смогли подняться на первую строчку турнирной таблицы.

Наполи может оторваться от Милана уже в воскресенье, 21 ноября, если наберет очки против Интера. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.