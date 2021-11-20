Италия
20 ноября 2021, 23:46
Дубль и голевой пас Влаховича помогли Фиорентине обыграть Милан
Коллектив Стефано Пьоли подарил неаполитанскому Наполи возможность уйти в отрыв.
Фиорентина — Милан, Getty Images
20 ноября 2021, 23:46
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Фиорентина — Милан 4:3
Голы: Дункан, 15, Сапонара, 45+1, Влахович, 60, 85 — Ибрагимович, 62, 67, Венути, 90+6 (авт.).
Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Венути, Игор, Бираги — Бонавентура (Кастровилли, 69), Торрейра, Дункан (Малех, 90+2) — Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович, Сапонара.
Милан: Тэтэрушану — Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбья, Эрнандес — Тонали (Беннасер, 74), Кессье — Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 57), Леау (Крунич, 80) — Ибрагимович.
Предупреждения: Кастровилли — Эрнандес