Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Милан в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Италии гостил у Фиорентины и потерпел поражение со счетом 3:4.

"Фиалки" сперва отправили в ворота соперника три мяча, на что Златан Ибрагимович ответил дублем, но этого не хватило, чтобы все-таки переломить ход встречи.

Обзор матча:

Фиорентина — Милан 4:3

Голы: Дункан, 15, Сапонара, 45+1, Влахович, 60, 85 — Ибрагимович, 62, 67, Венути, 90+6 (авт.).



Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Венути, Игор, Бираги — Бонавентура (Кастровилли, 69), Торрейра, Дункан (Малех, 90+2) — Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович, Сапонара.



Милан: Тэтэрушану — Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбья, Эрнандес — Тонали (Беннасер, 74), Кессье — Салемакерс (Мессиас, 57), Диас (Жиру, 57), Леау (Крунич, 80) — Ибрагимович.



Предупреждения: Кастровилли — Эрнандес