Генеральный директор Интера рассказал о ходе переговоров с Брозовичем по новому контракту.
марцело брозович, getty images
21 ноября 2021, 20:09
Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров с хавбеком команды Брозовичем по новому контракту.
Итальянский функционер заявил, что хорват имеет шансы остаться в клубе.
"Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания и продолжим контракт. Не сказал бы, что переговоры идут полным ходом, но он действительно может остаться в клубе. Он дает команде необходимое качество", — приводит слова Маротты Sky Italia.
В текущем сезоне Брозович провел 16 матчей во всех турнирах, в которых футболист сумел забить один мяч и отдать 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом контракте по причине разногласий относительно зарплаты.