Италия

Генеральный директор Интера рассказал о ходе переговоров с Брозовичем по новому контракту.

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров с хавбеком команды Брозовичем по новому контракту.

Итальянский функционер заявил, что хорват имеет шансы остаться в клубе.

"Надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания и продолжим контракт. Не сказал бы, что переговоры идут полным ходом, но он действительно может остаться в клубе. Он дает команде необходимое качество", — приводит слова Маротты Sky Italia.

В текущем сезоне Брозович провел 16 матчей во всех турнирах, в которых футболист сумел забить один мяч и отдать 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом контракте по причине разногласий относительно зарплаты.