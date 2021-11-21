Италия
21 ноября 2021, 21:02
Интер нанес Наполи первое поражение в сезоне Серии А
Подопечные Симоне Индзаги сумели приблизиться к лидирующей группе команд за счет победы над прямым конкурентом.
Интер — Наполи, Getty Images
21 ноября 2021, 21:02
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Интер — Наполи 3:2
Голы: Чалханоглу, 25 (пен.), Перишич, 44, Мартинес, 61 — Зьелински, 17, Мертенс, 78
Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Дармиан, Барелла (Димарко, 75), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 63), Перишич (Сатриано, 88) — Мартинес (Гальярдини, 75), Корреа (Джеко, 62).
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Замбо-Ангисса, Руис — Лосано (Эльмас, 75), Зьелински, Инсинье (Мертенс, 75) — Осихмен (Петанья, 54).
Предупреждения: Чалханоглу, Видаль, Ханданович, Джеко — Осихмен, Кулибали, Ррахмани.