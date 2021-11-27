Италия

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Италии.

В рамках 14 тура итальянской Серии А туринский Ювентус в домашних стенах сыграет против Аталанты.

Суббота, 27 ноября, 19:00. Альянц Стадиум (Турин). Арбитр матча — Джованни Айрольди. Трансляция на Megogo.

Команда Массимилиано Аллегри в последнем туре чемпионата Италии добыла важнейшую победу. На выезде был обыгран неуступчивый Лацио, который тренирует известный туринским фанам Маурицио Сарри. А вот в Лиге чемпионов, несмотря на то, что команда вышла из группы, настроение болельщикам она знатно подпортила. Ведь игра против Челси очередной раз подтвердила все слабые и проблемные места Юве. Да и разгромный счет 4:0...

Вообщем, матч против Аталанты — не менее важный, чем два прошедших поединка. Ювентусу необходимо набирать очки и наконец вылезать из пропасти, где не место команде с таким подбором футболистов и именитым тренером во главе. В случае победы туринцы могут подняться в зону еврокубков, только есть конкуренты не подведут и свои матчи проиграют. Пора проводить работу над ошибками.

У Аталанты дела в чемпионате идут довольно ровно. Старт был не самым удачным, но к 14 туру команда смогла разыграться и заставить чаще улыбаться своих тиффози благодаря приемлемым результатам. Но в группе Лиги чемпионов все не так просто. Явный фаворит Манчестер Юнайтед вышел с первого места, а вот за вторую строчку ведется ожесточенная борьба, где все решится в последнем туре. Они могли не доводить ситуацию до такого, если бы не валидольный матч с Янг Бойз и 3:3 на табло. Игра с Вильярреалом — решающая для Малиновского и компании.

Но и про Серию А забывать не стоит. Да, результаты радуют, да и четвертое место для Аталанты подходит на данном этапе, но одна-две промашки, и команда может опуститься в зону Лиги Европы, а то и куда ниже. Ну а победа над Юве укрепит позиции "бергамасков".

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- Аталанта не проигрывает в чемпионате Италии уже шесть матчей.

- Ювентус в Серии А последний раз обыгрывал Аталанту в 2019 году (в гостях со счетом 1:3).

- Крупнейшая победа Ювентуса над Аталантой была зафиксирована в 1951 году (7:1).

- Крупнейшая победа Аталанты над Ювентусом — 3:0 (2019 год).