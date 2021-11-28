Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Наполи в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Лацио.

Наполи — Лацио

Воскресенье, 28 ноября, 21:45. Стадион им. Марадоны, Неаполь. Главный арбитр встречи — Даниэле Орсато.

Наполи продолжает лидировать в текущем розыгрыше чемпионата Италии, несмотря на поражение в прошлом туре от Интера со счетом 2:3 на выезде. Однако теперь команде Лучано Спаллетти стоит оглядываться не только на Милан, который не отстает, а и на Интер, который подобрался на расстояние четырех баллов.

Посреди недели неаполитанцы отправились в гости к Спартаку М в рамках Лиги Европы и потерпели поражение со счетом 1:2. Наполи владел территориальным преимуществом, но реализация очень подводила команду. Конечно, не обошлось без кадровой ротации, что позволило отдохнуть некоторым ведущим игрокам.

Лацио же продолжает борьбу за зону еврокубков, располагая двадцать одним баллом после тринадцати матчей. В прошлом туре римляне принимали на своем поле Ювентус и уступили со счетом 0:2, пропустив два гола с пенальти. Реабилитироваться "орлы" смогли в игре против Локомотива М в Лиге Европы, победив со счетом 3:0.

Маурицио Сарри дал отдых важным игрокам основного состава в том матче, а потому и Лацио должен подойти в матчу в хорошем тонусе. Отметим, что дублем в игре против Локомотива М отметился Чиро Иммобиле, который вернулся после травмы и постепенно возвращается в свою лучшую форму.

Статистика личных встреч в этом матче всецело на стороне неаполитанцев — команда выиграла восемь из последних десяти матчей между этими командами. К тому же, у римлян очень печальная серия без выигрышей в выездных матчах Серии А — аж пять поединков.

Дополнительно шарма поединку добавляет возвращение Маурицио Сарри в Неаполь — посмотрим, как его примут болельщики.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Унас, Замбо-Ангисса, Малькюи, Осимхен, Политано

Под вопросом: Руис, Инсинье — Марушич

Интересные факты:

Наполи не проиграл в последних 17 домашних матчах (Серия А).



Наполи выиграл 8 из последних 10 матчей против Лацио во всех соревнованиях.



Лацио пропустил не менее 2 голов в 8 из последних 10 выездных матчей (Серия А).



В последних 3 выездных матчах (Серия А) Лацио было забито более 2,5 голов.



Лацио не выигрывает в 9 из последних 10 выездных матчей (Серия А).