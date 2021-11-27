Италия

"Нерадзурри" приблизились к Милану и Наполи.

Интер в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии отравился в гости к Венеции и добился победы со счетом 2:0.

Единственный гол в матче забил Хакан Чалханоглу в первой половине игры, а Лаутаро Мартинес снял все вопросы в компенсированное время.

Венеция — Интер 0:2

Голы: Чалханоглу, 34, Мартинес, 90+6

Венеция: Ромеро — Маццокки (Йонсен, 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс — Вакка (Тессманн, 71), Ампаду (Чрнигой, 84), Кийин, Бузио, Араму (Анри, 71) — Окереке (Форте, 84).

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 71), Шкриньяр, Бастони, Димарко - Перишич (Д`Амброзио, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Гальярдини, 82) — Корреа (Мартинес, 58), Джеко.

Предупреждения: Хапс, Араму