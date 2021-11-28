Италия

Футболисты провели довольно равный поединок.

В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезев надежде добыть первые очки под руководством украинского наставника.

В первом тайме команды большую часть времени провели в центре поля, однако самый реальный момент упустили именно генуэзцы. Экубан вышел один на один с Сильвестри, однако пробил в сторону от ворот.

Во второй половине встречи подопечные Шевченко больше владели мячом, но без особого обострения. Несколько раз команды ударили по воротам друг друга, но эти попытки не несли в себе угрозы. Лишь в добавленное время футболисты Удинезе сумели поразить ворота соперника, но сделали это из явного офсайда.

Как итог — "сухая" ничья и первый набранный балл "грифонов" при Шевченко.

Удинезе — Дженоа 0:0

Удинезе: Сильвестри — Самир, Нюйтинк (Самарджич, 46), Родриго Бекао — Удоджи, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Молина (Перес, 55) — Бету

Дженоа: Сиригу — Васкес, Масьелло, Бираски — Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабелли (Гильоне, 58) — Бьянки, Экубан

Предупреждения: Васкес, Молина, Макенго, Сабелли, Пусетто, Гильоне, Ровелла.