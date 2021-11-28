Завершились два матча Серии А.
милан - сассуоло, фото милан
28 ноября 2021, 17:58
Завершились два матча 14-го тура итальянской Серии А.
Милан потерпел второе поражение в сезоне, уступив на своем поле Сассуоло.
"Россонери" активно начали поединок, однако к середине первого тайма гости перехватили инициативу, в следствии чего свои шансы имели Скамакка и Берарди. В ответной атаке Романьоли удачно сыграл при подаче углового, замкнув навес Тео Эрнандеса.
Далее при угловом у ворот Милана неудачно сыграл Кьер, срезав мяч в свои ворота. Следом футболисты Сассуоло имели еще несколько шансов забить, но не смогли реализовать свои возможности.
Во втором тайме за гостей отличился Берарди, а в конце второго тайма Романьоли был удален за фол на Дефреле.
Милан - Сассуоло 1:3
Голы: Романьоли, 21 — Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66
Милан: Меньян — Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Флоренци (Пеллегри, 69) — Беннасер (Тонали, 61), Бакайоко (Кессье, 46), Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас (Мессиас, 46) — Ибрагимович
Сассуоло: Консильи — Кирьякопулос, Феррари, Айхан, Мюльдюр — Матеус Энрике, Лопес, Фраттези — Распадори, Скамакка (Дефрель, 59), Берарди
Предупреждения: Лопес, Распрадори, Беннасер, Тео Эрнандес, Кьер, Тонали
Удаление: Романьоли, 77
В еще одном поединке игрового слота Специя с Виктором Коваленко в составе не сумела переиграть Болонью. Команды создали не так много голевых моментов, однако в конце поединка подопечные Михайловича заработали право пробить пенальти, который успешно реализовал Арнаутович.
Специя — Болонья 0:1
Гол: Арнаутович, 83 (пен).
Специя: Проведель — Реца (Сала, 58), Николау, Эрлич, Амьян — Бастони, Маджоре, Коваленко — Стрелец (Колли, 58), Нзола, Антист (Сальседо, 58)
Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро — Хики, Сориано, Барроу, Сванберг, Домингес, Орсолини — Арнаутович
Предупреждения: Реца, Сальседо, Нзола, Арнаутович.