Италия

Завершились два матча Серии А.

Завершились два матча 14-го тура итальянской Серии А.

Милан потерпел второе поражение в сезоне, уступив на своем поле Сассуоло.

"Россонери" активно начали поединок, однако к середине первого тайма гости перехватили инициативу, в следствии чего свои шансы имели Скамакка и Берарди. В ответной атаке Романьоли удачно сыграл при подаче углового, замкнув навес Тео Эрнандеса.

Далее при угловом у ворот Милана неудачно сыграл Кьер, срезав мяч в свои ворота. Следом футболисты Сассуоло имели еще несколько шансов забить, но не смогли реализовать свои возможности.

Во втором тайме за гостей отличился Берарди, а в конце второго тайма Романьоли был удален за фол на Дефреле.

Милан - Сассуоло 1:3

Голы: Романьоли, 21 — Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66

Милан: Меньян — Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Флоренци (Пеллегри, 69) — Беннасер (Тонали, 61), Бакайоко (Кессье, 46), Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас (Мессиас, 46) — Ибрагимович

Сассуоло: Консильи — Кирьякопулос, Феррари, Айхан, Мюльдюр — Матеус Энрике, Лопес, Фраттези — Распадори, Скамакка (Дефрель, 59), Берарди

Предупреждения: Лопес, Распрадори, Беннасер, Тео Эрнандес, Кьер, Тонали

Удаление: Романьоли, 77

В еще одном поединке игрового слота Специя с Виктором Коваленко в составе не сумела переиграть Болонью. Команды создали не так много голевых моментов, однако в конце поединка подопечные Михайловича заработали право пробить пенальти, который успешно реализовал Арнаутович.

Специя — Болонья 0:1

Гол: Арнаутович, 83 (пен).

Специя: Проведель — Реца (Сала, 58), Николау, Эрлич, Амьян — Бастони, Маджоре, Коваленко — Стрелец (Колли, 58), Нзола, Антист (Сальседо, 58)

Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро — Хики, Сориано, Барроу, Сванберг, Домингес, Орсолини — Арнаутович

Предупреждения: Реца, Сальседо, Нзола, Арнаутович.