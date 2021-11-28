Италия

Маурицио Сарри приехал в Неаполь в качестве тренера Лацио и получил четыре безответных мяча.

Наполи и Лацио встречались в Неаполе в центральном матче 14-го тура итальянской Серии А. Накануне Милан во второй раз кряду потерял очки, и отчетный матч выдавался для команды Лучано Спаллетти прекрасной возможностью выскочить вперед в турнирной таблице. Лацио Маурицио Сарри пока что в поисках своей игры. Римляне могут мечтать лишь о топ-4.

Старт матча — холодный душ для Лацио. Игроки Наполи под проливным дождем организовали два быстрых гола. Сперва Зьелински классно сыграл на подборе после суматохи в штрафной соперника, отправив мяч сильным ударом в сетку ворот Рейны. Спустя три минуты Дрис Мертенс получил мяч от Лоренцо Инсинье разобрался с двумя оппонентами и отправил мяч в верхний угол из пределов штрафной — 2:0 уже на 10-й минуте.

Лацио попытался ответить своим забитым голом и был действительно близок к этому. Луис Альберто классно пробивал с лету с метров 16 — Оспина в каком-то невероятном прыжке переправил мяч на угловой. А розыгрыш с угла поля закончился ударом в перекладину от Ачерби. Однако потом слово вновь взял Дрис Мертенс. Ирвинг Лосано выкатил под удар бельгийцу, а тот одним касанием отправил мяч в дальнюю девятку, исполнив невероятной красоты удар — 3:0. Для Лацио, похоже, это был фатальный удар.

Во втором тайме римляне были и вовсе беспомощны, а Наполи никуда не спешил. Их все устраивало. Тем не менее, Мариу Руй мог забивать четвертый гол в ворота Рейны уже на старте второго тайма. Испанский голкипер сыграл в том эпизоде великолепно. Правда, четвертый гол таки влетит в ворота Лацио, однако уже под занавес матча. Это Фабиан Руис решил пробить издали и отправил мяч точным ударом в дальний угол — 4:0.

Все остальное время во втором тайме игроки Наполи попросту убивали время, контролируя мяч на своей половине и в центре поля. После победы в 14-м туре Наполи опережает Милан на три очка, лидируя в Серии А. Лацио на восьмом месте, у них 21 балл. К слову, столько же у Ювентуса, Фиорентины и Болоньи.

Наполи — Лацио 4:0

Голы: Зьелински, 7, Мертенс, 10, 29, Фабиан Руис, 85.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулам, 86) — Лоботка, Фабиан (Малькюи, 86), Зьелински (Демме, 73) — Лосано (Эльмас, 64), Инсинье, Мертенс (Петанья, 64).

Лацио: Рейна — Патрик (Лаццари, 46), Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич (Башич, 61), Катальди (Лейва, 75), Альберто — Андерсон (Дзакканьи, 55), Иммобиле, Педро (Моро, 74).

Предупреждения: Демме — Луис Альберто, Патрик, Катальди, Дзакканьи.