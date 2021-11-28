Италия

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Милан в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Сассуоло и потерпел поражение со счетом 1:3.

Подопечные Стефано Пьоли забили первым в середине первого тайма, но затем пропустили трижды, так и не ответив сопернику.

Обзор матча:

Милан - Сассуоло 1:3

Голы: Романьоли, 21 — Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66

Милан: Меньян — Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Флоренци (Пеллегри, 69) — Беннасер (Тонали, 61), Бакайоко (Кессье, 46), Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас (Мессиас, 46) — Ибрагимович

Сассуоло: Консильи — Кирьякопулос, Феррари, Айхан, Мюльдюр — Матеус Энрике, Лопес, Фраттези — Распадори, Скамакка (Дефрель, 59), Берарди

Предупреждения: Лопес, Распрадори, Беннасер, Тео Эрнандес, Кьер, Тонали

Удаление: Романьоли, 77