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Милан - Сассуоло, getty images
28 ноября 2021, 18:53
Милан в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Сассуоло и потерпел поражение со счетом 1:3.
Подопечные Стефано Пьоли забили первым в середине первого тайма, но затем пропустили трижды, так и не ответив сопернику.
Обзор матча:
Милан - Сассуоло 1:3
Голы: Романьоли, 21 — Скамакка, 24, Кьер, 33 (автогол), Берарди, 66
Милан: Меньян — Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Флоренци (Пеллегри, 69) — Беннасер (Тонали, 61), Бакайоко (Кессье, 46), Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас (Мессиас, 46) — Ибрагимович
Сассуоло: Консильи — Кирьякопулос, Феррари, Айхан, Мюльдюр — Матеус Энрике, Лопес, Фраттези — Распадори, Скамакка (Дефрель, 59), Берарди
Предупреждения: Лопес, Распрадори, Беннасер, Тео Эрнандес, Кьер, Тонали
Удаление: Романьоли, 77