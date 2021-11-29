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Наполи - Лацио, getty images
29 ноября 2021, 00:43
Наполи в рамках центрального поединка воскресного игрового дня чемпионата Италии принимал на своем поле Лацио и добился победы.
Подопечные Лучано Спаллетти отправили в ворота соперника четыре мяча, не оставив римлянам никаких шансов.
Обзор матча:
Наполи — Лацио 4:0
Голы: Зьелински, 7, Мертенс, 10, 29, Фабиан Руис, 85.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Гулам, 86) — Лоботка, Фабиан (Малькюи, 86), Зьелински (Демме, 73) — Лосано (Эльмас, 64), Инсинье, Мертенс (Петанья, 64).
Лацио: Рейна — Патрик (Лаццари, 46), Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич (Башич, 61), Катальди (Лейва, 75), Альберто — Андерсон (Дзакканьи, 55), Иммобиле, Педро (Моро, 74).
Предупреждения: Демме — Луис Альберто, Патрик, Катальди, Дзакканьи.