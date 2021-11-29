Италия

Наставник Ромы прокомментировал победу над Торино.

Римская Рома в домашнем поединке 14-го тура итальянской Серии А сумела одержать минимальную победу над Торино, благодаря чему укрепилась на пятой строчке турнирной таблицы.

По завершении поединка, главный тренер "волков" Жозе Моуриньо прокомментировал успех своей команды.

"Это правда, что нашей тактикой на эту игру было сдерживание соперников чуть глубже, чем обычно. Оказывать контрпрессинг было очень непросто, а их центральные защитники показывали футбол наивысшего уровня. Пришлось проявить терпение.

Впрочем, я все равно ожидал, что мы сумеем забить больше голов этим вечером, даже несмотря на силу соперников в обороне. Мне нравится побеждать таким образом, поэтому эта победа для меня является более ценной, чем такая же, но со счетом 5:0. Минимальное преимущество означает, что вашей команде пришлось потратить намного больше сил для достижения успеха.

Когда вы играете против команды с персональной опекой, то нужна высокая степень мобильности от каждого футболиста. Нашим игрокам пришлось часто меняться позициями по ходу матча. Мы имели хорошую выдержку, а рано или поздно соперники должны были ошибиться в обороне.

Главной нашей задачей при этом была хорошая игра в обороне. В предыдущих матчах против Дженоа и Зари мы контролировали ход поединка, но в этот вечер все было по-другому.

К сожалению, Лоренцо Пеллегрини с мышечным повреждением будет отсутствовать несколько недель — это наша главная потеря после этой игры", — высказался португальский наставник.

В следующем туре римская Рома проведет гостевой матч против Болоньи.