Италия

Нападающий Барселоны зимой может сменить клуб.

Нападающий Барселоны и сборной Нидерландов Мемфис Депай зимой может сменить клубную прописку.

Каталонский клуб, который находится в глубоком финансовом кризисе, рассматривает возможность продажи футболиста уже этой зимой, в то время как наставник Ромы Жозе Моуриньо готов пригласить именитого футболиста в стан "волков".

По информации El Nacional, "блаугранас" намерены выручить за своего форварда не менее сорока миллионов евро. Португальский наставник рассчитывает вновь поработать с Депаем, с которым они пересекались в Манчестер Юнайтед.

Контракт Депая с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился восемью забитыми мячами, а также сумел отдать две результативные передачи.

Ранее Рома заинтересовалась футболистом Интера Весино.