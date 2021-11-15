Италия

Полузащитником интересуется Рома.

Полузащитник Матиас Весино недоволен своим положением в Интере и готов покинуть "нерадзурри" – резюмирует информацию в итальянских СМИ Football Italia.

Весино, пребывающий в расположении национальной сборной Уругвая, недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет Симоне Индзаги.

На пресс-конференции в воскресенье Матиас отметил, что рассматривает различные варианты решения этого вопроса. Одним из них является, как считает Il Tempo, Рома.

Контракт 30-летнего уругвайца с Интером рассчитан до 30 июня 2022 года.

Весино провел 55 матчей за национальную сборную Уругвая (3 гола) и выступал за Сентраль Эспаньол (32 матча во всех турнирах, 2 гола), Насьональ (23, 5), Фиорентину (85, 6), Кальяри (аренда, 9, 2), Эмполи (аренда, 38, 2) и Интер (114, 13).