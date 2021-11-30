Италия

Наставник Дженоа поделился мыслями накануне матча Серии А.

В 15-м туре итальянской Серии А Дженоа примет на своем поле Милан.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу с клубом, цвета которого он защищал во время карьеры футболиста.

"Я всегда буду болеть за Милан, но не в этот раз. Конечно, я в восторге от возможности встретиться с Миланом, но стараюсь сдерживать эмоции. Завтра мы постараемся поставить Милан в тупик. Соперник играет в очень хороший атакующий футбол, нужно быть максимально осторожными.

Я не жалуюсь, но нам действительно будет не хватать наших травмированных игроков. Кришито, Дестро, Кайседо — это ключевые футболисты", — приводит слова украинского специалист Sky Italia.

Поединок Дженоа — Милан состоится в среду, 1 декабря в 21:45 по киевскому времени.