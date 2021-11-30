Италия

Наставник Ромы высказался о предстоящем матче Серии А своей команды.

В 15-м туре итальянской Серии А Романа выезде сыграет с Болоньей.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий поединок своей команды, а также рассказал о последних новостях лазарета команды.

"У нас должен быть менталитет победителей, а также сильный командный дух. В команде нет футболистов, которые не играли бы роль. Даже те, кто играет всего несколько минут — тоже часть коллектива.

Что касается попадания в зону Лиги чемпионов, то это очень сложный вопрос. Интер, Милан, Аталанта — эти команды всегда претендуют на попадание в "четверку". Не знаю, смогут ли завтра сыграть Кристанте и Вильяр, давайте дождемся вердикта врачей. У них не было симптомов около десяти дней и они поддерживали форму в домашних условиях — если тесты будут отрицательными, то они имеют шансы выйти на поле.

Когда у команды трудные времена, то для футболистов важно быть готовыми выйти на поле и помочь, даже если перед этим ты не играл пять матчей. Это то, чего я жду от команды", — приводит слова португальского специалиста Sky Italia.

Матч Болонья — Аталанта состоится в среду, 1 декабря в 19:30.