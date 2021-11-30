Италия

Стали известны составы команд на матч чемпионата Италии.

Аталанта в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Специю.

Главный тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини решил оставить Руслана Малиновского на скамье запасных.

Отметим, что в прошлом туре украинский полузащитник вышел с первых минут против Ювентуса. Его команда победила со счетом 1:0.

Напомним, что начало матча запланировано на 19:30. Следить за ключевыми событиями встречи вы сможете на Football.ua.