Украинец выйдет на центральный матч тура в старте.
Руслан Малиновский, Аталанта
27 ноября 2021, 18:24
В рамках 14 тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома сыграет против бергамской Аталанты.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. В основе "бергамасков" сыграет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Маккени, Локателли, Рибио, Кьеза — Дибала, Мората
Запасные: Перин, Пинсольо, Кайо, Артур, Бентанкур, Бернандески, Кьеллини, Кин, Кулусевски, Пеллегрини, Ругани.
Аталанта: Муссо — Джимсити, Демирал, Толой, Мехле, Дзаппакоста — Фройлер, Де Рон, Пессина, Малиновский — Сапата
Запасные: Затебур, Паломино, Иличич, Копмейнерс, Миранчук, Пеццелла, Пикколи, Росси, Скальвини, Спортьелло.
Матч Ювентус — Аталанта состоится 27 ноября и начнется в 19:00 по киевскому времени.