Италия

Футболист получил травму в последнем матче Серии А.

Нападающий Торино и сборной Италии Андреа Белотти больше не сыграет в этом календарном году.

Футболист получил травму в матче с Ромой (0:1) и покинул поле на 79-й минуте. Как показало медицинское обследование, у Белотти повреждение правого подколенного сухожилья.

По прогнозам врачей Торино, футболист пропустит не менее двух месяцев. Что касается защитника команды Коффи Джиджи, то у него повреждение правой приводящей мышцы, но пропустит он не так много, как лидер атаки клуба — всего две ближайшие игры.

А вот другой защитник команды Юрича Рикардо Родригес восстановился после полученной травмы и сможет принять участие в матче против Эмполи.

Матч Торино — Эмполи состоится в четверг, 2 декабря в 19:30 по киевскому времени.