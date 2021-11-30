Итальянский специалист продолжит тренировать команду.
джан пьеро гасперини, getty images
30 ноября 2021, 22:31
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини близок к продлению контракта со своим нынешним клубом.
По информации Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года, а также будет включать в себя пункт возможной пролонгации еще на один сезон.
Отмечается, что контракт уже согласован и вот-вот будет подписан.
Гасперини проводит во главе Аталанты уже шестой сезон, после того как возглавил клуб из Бергамо летом 2016 года.
Напомним, Аталанта без Малиновского разгромила на своем поле Венецию.