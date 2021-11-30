Италия

Завершились очередные матчи итальянского чемпионата.

Завершились еще два матча 15-го тура итальянской Серии А.

Так, Ювентус в гостях у Салернитаны сумел реабилитироваться перед собственными болельщиками за поражение от Аталанты, забив в ворота соперника по голу в каждом из таймов.

Салернитана — Ювентус 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70

Салернитана: Белец — Раньери (Ярошински, 81), Гальоло, Дьомбер, Весели, Кешрида (Скьявоне, 50) — Дзортеа, Капецци (Ди Таккьо, 50), Кулибали — Нванкво (Джурич, 65), Бонаццоли (Вергани, 81)

Ювентус: Щесны- Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Локателли, Бентанкур, Бернардески (Рабьо, 71), Дибала, Кулусевски (Суле, 90+2) — Кин (Мората, 67)

Предупреждения: Гальоло, Локателли

На 90+4 минуте Дибала не реализовал пенальти (выше ворот).

Во заключительном матче игрового дня Верона на своем поле не сумела переиграть Кальяри. Несмотря на попытки Симеоне открыть счет, матч закончился нулевой ничьей.

Верона — Кальяри 0:0

Верона: Монтипо — Чеккерини (Казале, 46), Гюнтер, Давидович — Лазович, Барак, Капрари, Велозу (Бесса, 78), Илич (Тамез, 78), Фараони — Симеоне (Лазанья, 78)

Кальяри: Радунович — Карбони, Чеппителли, Касерес — Ликояннис, Далберт (Марин, 74), Грасси (Строотман, 82), Нандес, Белланова — Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 74)

Предупреждения: Гюнтер, Симеоне, Лазович, Бальде Кейта, Касерес.