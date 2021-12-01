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Салернитана - Ювентус, getty images
01 декабря 2021, 01:52
Ювентус в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии гостил у Салернитаны и добился уверенной победы.
Туринцы открыли счет усилиями Дибалы в первой половине игры, а Альваро Мората снял все вопросы во втором тайме.
Обзор матча:
Салернитана — Ювентус 0:2
Голы: Дибала, 21, Мората, 70
Салернитана: Белец — Раньери (Ярошински, 81), Гальоло, Дьомбер, Весели, Кешрида (Скьявоне, 50) — Дзортеа, Капецци (Ди Таккьо, 50), Кулибали — Нванкво (Джурич, 65), Бонаццоли (Вергани, 81)
Ювентус: Щесны- Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Локателли, Бентанкур, Бернардески (Рабьо, 71), Дибала, Кулусевски (Суле, 90+2) — Кин (Мората, 67)
Предупреждения: Гальоло, Локателли
На 90+4 минуте Дибала не реализовал пенальти (выше ворот).