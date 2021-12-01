Ювентус в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии гостил у Салернитаны и добился уверенной победы.

Туринцы открыли счет усилиями Дибалы в первой половине игры, а Альваро Мората снял все вопросы во втором тайме.

Обзор матча:

Салернитана — Ювентус 0:2

Голы: Дибала, 21, Мората, 70

Салернитана: Белец — Раньери (Ярошински, 81), Гальоло, Дьомбер, Весели, Кешрида (Скьявоне, 50) — Дзортеа, Капецци (Ди Таккьо, 50), Кулибали — Нванкво (Джурич, 65), Бонаццоли (Вергани, 81)

Ювентус: Щесны- Пеллегрини (Алекс Сандро, 67), Кьеллини, де Лигт, Куадрадо — Локателли, Бентанкур, Бернардески (Рабьо, 71), Дибала, Кулусевски (Суле, 90+2) — Кин (Мората, 67)

Предупреждения: Гальоло, Локателли

На 90+4 минуте Дибала не реализовал пенальти (выше ворот).