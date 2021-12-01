Италия

Хорватский полузащитник планирует в ближайшее время подписать новое соглашение.

Контракт хорватского полузащитника Марсело Брозовича подходит к концу уже следующим летом, однако длительное отсутствие прогресса при его переговорах с руководством "змей" относительно продления соглашения породило немало домыслов о возможном будущем исходящем трансфере игрока.

Относительно 29-летнего исполнителя с предложением о переходе выступил даже английский Ньюкасл, первым из претендентов, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, предложив игроку "нерадзурри" конкретные условия при его возможном переходе.

Контракт продолжительностью в четыре года, в который могла бы быть вписана годовая зарплата на уровне 6,5 млн евро и 1 млн евро бонусов — таким предложением в итоге пренебрег Брозович, отдав предпочтению продолжению выступлений за миланский коллектив.

Как ожидается, в ближайшие дни состоится финальный раунд переговоров представителей футболиста и Интера, перед которым стороны настроены предельно оптимистично в плане подписания нового контракта.

Отметим, что хорват является ключевым игроком в команде Симоне Индзаги, сыграв в 19 матчах текущего сезона, забив при этом один гол и отдав два голевых паса.