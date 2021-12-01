Италия

Шведский форвард вспомнил о возвращении в Серию А.

Нападающий Златан Ибрагимович признался, что мог присоединиться к Наполи перед возвращением в Милан.

"Я посмотрел документальный фильм о Марадоне и решил перейти в Наполи, чтобы, как Диего, выиграть скудетто.

Я устал от Америки, думал, завершить карьеру. Райола мне сказал: "С ума сошел, возвращайся в Италию". Мы достигли соглашения с Наполи, но Де Лаурентис выгнал Анчелотти.

Я спросил Мино, какой есть клуб послабее, куда я мог перейти. Мино ответил: "Вчера Милан проиграл Бергамо 0:5". Было решено, я сказал: "Переходим в Милан, я знаю этот клуб и люблю город", – рассказал Ибрагимович в интервью Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович планирует продлить контракт с Миланом.