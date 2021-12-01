Италия

Форвард рассказал об отношениях с итальянским специалистом.

Нападающий Златан Ибрагимович поделился своим мнением о нынешнем тренере Ювентуса Массимилиано Аллегри, с которым он вместе работал в Милане.

"С Миланом мы проиграли Арсеналу со счетом 0:3, а он был доволен. Мы действительно прошли дальше, но радоваться было нечему, я сказал ему об этом.

Он сказал мне посмотреть на себя и что я играл плохо. Я ответил ему, что он принял плохое решение: из-за страха включил в заявку двух голкиперов…

Аллегри хорошо управляет раздевалкой, но ему не хватает храбрости. Ему надо было переходить в Реал Мадрид, чтобы попробовать себя в иностранном чемпионате. Но он решил выбрать комфортный для себя вариант", – рассказал Ибрагимович в интервью Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович забил свой 400-й гол в чемпионатах.