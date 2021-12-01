Форвард рассказал об отношениях с итальянским специалистом.
Златан Ибрагимович и Массимилиано Аллегри, Getty Images
01 декабря 2021, 12:02
Нападающий Златан Ибрагимович поделился своим мнением о нынешнем тренере Ювентуса Массимилиано Аллегри, с которым он вместе работал в Милане.
"С Миланом мы проиграли Арсеналу со счетом 0:3, а он был доволен. Мы действительно прошли дальше, но радоваться было нечему, я сказал ему об этом.
Он сказал мне посмотреть на себя и что я играл плохо. Я ответил ему, что он принял плохое решение: из-за страха включил в заявку двух голкиперов…
Аллегри хорошо управляет раздевалкой, но ему не хватает храбрости. Ему надо было переходить в Реал Мадрид, чтобы попробовать себя в иностранном чемпионате. Но он решил выбрать комфортный для себя вариант", – рассказал Ибрагимович в интервью Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович забил свой 400-й гол в чемпионатах.