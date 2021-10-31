Италия

Футболист отметился в воротах Ромы.

В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А Рома дома принимает Милан.

Счет в матче сумел на 26 минуте открыть форвард гостей Златан Ибрагимович. Он переиграл Руи Патрисиу ударом со штрафного.

Этот гол стал для шведского форварда во всех чемпионатах, в которых он выступал. Также он забил свой 150 гол в Серии А.

Отметим, что Рома — самый любимый соперник для 40-летнего Златана. Он поражал ворота "волков" 14 раз в 22 играх против них.

В текущем сезоне Серии А в пяти матчах Ибрагимович забил три мяча и отметился одним результативным пасом.

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