Футболист отметился в воротах Ромы.
Златан Ибрагимович, Getty Images
31 октября 2021, 23:23
В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А Рома дома принимает Милан.
Счет в матче сумел на 26 минуте открыть форвард гостей Златан Ибрагимович. Он переиграл Руи Патрисиу ударом со штрафного.
Этот гол стал для шведского форварда во всех чемпионатах, в которых он выступал. Также он забил свой 150 гол в Серии А.
Отметим, что Рома — самый любимый соперник для 40-летнего Златана. Он поражал ворота "волков" 14 раз в 22 играх против них.
В текущем сезоне Серии А в пяти матчах Ибрагимович забил три мяча и отметился одним результативным пасом.
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