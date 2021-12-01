Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют генуэзский Дженоа и Милан.

Генуэзская Дженоа в рамках 15-го тура итальянской Серии А проведет домашний поединок против Милана.

Андрей Шевченко, на фоне ничьей против фриульского Удинезе (0:0), решил использовать с первых минут Ванхусдена в тройке центральных защитников, а Гильоне сыграет на правом фланге полузащиты.

Стефано Пьоли, после поражения от Сассуоло (1:3), предпочел увидеть с первых минут Калулу, в то время как Томори отправился в центр обороны, а Мессиас выйдет в старте на правом краю тройки атакующих полузащитников.

Дженоа: Сиригу — Мазьелло, Васкес, Ванхусден — Гильоне, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбиассо — Экубан, Бьянки.

Запасные: Маркетти, Семпер, Бани, Бираски, Сабелли, Берами, Туре, Эрнани, Портанова, Гальдамес, Пандев, Букса.



Милан: Меньян — Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье — Мессиас, Диас, Крунич — Ибрагимович.