Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют генуэзский Дженоа и Милан.
Паоло Гильоне, Getty Images
01 декабря 2021, 21:00
Генуэзская Дженоа в рамках 15-го тура итальянской Серии А проведет домашний поединок против Милана.
Андрей Шевченко, на фоне ничьей против фриульского Удинезе (0:0), решил использовать с первых минут Ванхусдена в тройке центральных защитников, а Гильоне сыграет на правом фланге полузащиты.
Стефано Пьоли, после поражения от Сассуоло (1:3), предпочел увидеть с первых минут Калулу, в то время как Томори отправился в центр обороны, а Мессиас выйдет в старте на правом краю тройки атакующих полузащитников.
Дженоа: Сиригу — Мазьелло, Васкес, Ванхусден — Гильоне, Стураро, Бадель, Ровелла, Камбиассо — Экубан, Бьянки.
Запасные: Маркетти, Семпер, Бани, Бираски, Сабелли, Берами, Туре, Эрнани, Портанова, Гальдамес, Пандев, Букса.
Запасные: Миранте, Тэтэрушану, Балло-Туре, Конти, Флоренци, Габбья, Бакайоко, Салемакерс, Леау, Мальдини, Пеллегри.
Милан: Меньян — Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье — Мессиас, Диас, Крунич — Ибрагимович.
Матч Дженоа — Милан начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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