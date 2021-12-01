Италия

Football.ua представляет анонс матча 15 тура чемпионата Италии.

В рамках 15 тура итальянской Серии А Дженоа в домашних стенах примет Милан.

Дженоа — Милан

Среда, 1 декабря, 21:45. Луиджи Феррарис (Генуя). Арбитр матча — Жан Лука Сакки. Трансляция на телеканале Megogo.

Много было разговоров после назначения украинского тренера Андрея Шевченко на пост нового наставника Дженоа. Проблемная команда, с большим количеством травмированных футболистов и опытных игроков, многие из которых уже не в состоянии решать задачи в Серии А. Вот — характеристика нынешней Дженоа. Андрей Шевченко в первых двух матчах на своем посту добыл лишь одно очко благодаря нулевой ничьей в игре против Удинезе. А впереди — матч, в котором нужно показывать себя и свою профпригодность. Это касается как тренера, с его правильно поставленным футболом под такую игру, так и самих футболистов. Матч против "россонери" — поединок мечты для Шевы и шанс впервые в Серии А проявить себя для него. Даже ничья будет расцениваться как победа, так как ситуация в турнирной таблице для клуба из Генуи плачевная — 18 место и 10 очков.

У Милана в чемпионате все идет по плану. Да, в последнем матче команда Стефано Пьоли, который, к слову, совсем недавно переподписал контракт, сенсационно уступила Сассуоло. Причем сделала это при своих болельщиках на Сан-Сиро. Но если взглянуть на турнирную таблицу, то они вторые. Однако другая миланская команда — Интер уже поджимает. Расстояние от них сократилось на одно очко (32 — 31), а вот Наполи, победив, оторвался вперед на три пункта. Но одна лишь победа в предстоящей игре над Дженоа возвращает Милан в предварительную чемпионскую гонку. Позади уже почти половина чемпионата, и о гонке за чемпионство стоит начинать говорить. "Россонери" имеют очень неплохие шансы заполучить главный трофей страны. Ну и в игре против Дженоа они — явные фавориты.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дестро, Кришито, Фарес — Жиру, Калабрия, Кастильехо, Плиццари, Ребич, Романьоли.

Интересные факты:

- Дженоа не может победить в Серии А на протяжении 11 матчей (4 поражения и 7 ничьих).

- Безвыигрышная серия Милана в чемпионате Италии длится уже три матча (2 поражения, 1 ничья).

- В последних трех очных встречах у команд равная статистика — Победа Милана, ничья и победа Дженоа.

- Победа над Миланом может стать первой для Андрея Шевченко на клубном уровне (2 матча: поражение и ничья).