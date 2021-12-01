В рамках 15-го тура итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко принимает на своем поле Милан.

Счет в матче уже на десятой минуте встречи открыл шведский нападающий "россонери" Златан Ибрагимович. 40-летний форвард великолепно исполнил штрафной удар.

 

После первого тайма счет 2:0 в пользу Милана. Следите за развитием событий второй половины встречи с помощью текстовой онлайн трансляции на нашем сайте.