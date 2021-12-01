Опытный форвард продолжает показывать чудеса результативности.
златан ибрагимович, getty images
01 декабря 2021, 22:39
В рамках 15-го тура итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко принимает на своем поле Милан.
Счет в матче уже на десятой минуте встречи открыл шведский нападающий "россонери" Златан Ибрагимович. 40-летний форвард великолепно исполнил штрафной удар.
После первого тайма счет 2:0 в пользу Милана. Следите за развитием событий второй половины встречи с помощью текстовой онлайн трансляции на нашем сайте.