Завершился еще один матч итальянского чемпионата.
Сассуоло - наполи, getty images
01 декабря 2021, 23:52
В матче 15-го тура итальянской Серии А Наполи упустил победу над Сассуоло.
На голы Руиса и Мертенса хозяева ответили точным ударом Скамакки, а под занавес поединка ничью для команды вырвал Феррари. В дополнительное время Дефрель забил, казалось, победный мяч, но его не засчитали.
Сассуоло — Наполи 2:2
Голы: Скамакка, 71, Феррари, 89 — Фабиан Руси, 51, Мартенс, 59
Сассуоло: Консильи — Рожерио (Кирьякопулос, 61), Феррари, Кирикеш, Толян — Траоре (Энрике, 61), Лопес, Фраттези — Распадори (Дефрель, 88), Скамакка, Берарди
Наполи: Оспина — Марио Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо — Фабиан Руис (Политано, 66), Лоботка, Зелиньски — Мертенс (Петанья, 66), Инсинье (Эльмаз, 46), Лосано (Демме, 73)
Предупреждения: Рожерио, Берарди, Политано, Энрике, Демме, Дефрель.