Италия

Завершился еще один матч итальянского чемпионата.

В матче 15-го тура итальянской Серии А Наполи упустил победу над Сассуоло.

На голы Руиса и Мертенса хозяева ответили точным ударом Скамакки, а под занавес поединка ничью для команды вырвал Феррари. В дополнительное время Дефрель забил, казалось, победный мяч, но его не засчитали.

Сассуоло — Наполи 2:2

Голы: Скамакка, 71, Феррари, 89 — Фабиан Руси, 51, Мартенс, 59

Сассуоло: Консильи — Рожерио (Кирьякопулос, 61), Феррари, Кирикеш, Толян — Траоре (Энрике, 61), Лопес, Фраттези — Распадори (Дефрель, 88), Скамакка, Берарди

Наполи: Оспина — Марио Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо — Фабиан Руис (Политано, 66), Лоботка, Зелиньски — Мертенс (Петанья, 66), Инсинье (Эльмаз, 46), Лосано (Демме, 73)

Предупреждения: Рожерио, Берарди, Политано, Энрике, Демме, Дефрель.