Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 15-го тура итальянской Серии А Болонья принимала на своем поле Роме, где сумела одержать минимальную победу.

Главным героем встречи можно смело назвать Сванберга, который записал на свой счет единственный гол в данном противостоянии.

Конечно, Рома все-таки была острее соперника, но Скорупски в тот вечер было просто не суждено пропустить.

Обзор матча:

Болонья — Рома 1:0

Гол: Сванберг, 35

Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро — Хики, Сориано, Барроу, Сванберг, Домингес, Ольсен (Де Сильвестри, 80) — Арнаутович (Сансоне, 17)

Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Смоллинг, Манчини (Винья, 73) — Эль-Шаарави (Шомуродов, 52), Диавара (Карлес Перес, 46), Мхитарян, Верету (Кристанте, 64), Карсдорп — Абрахам, Дзаньоло

Предупреждения: Сориано, Абрахам, Карлес Перес, Дзаньоло, Скурпоски, Карсдорп, Сансоне