Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Болонья — Рома, getty images
02 декабря 2021, 00:58
В рамках 15-го тура итальянской Серии А Болонья принимала на своем поле Роме, где сумела одержать минимальную победу.
Главным героем встречи можно смело назвать Сванберга, который записал на свой счет единственный гол в данном противостоянии.
Конечно, Рома все-таки была острее соперника, но Скорупски в тот вечер было просто не суждено пропустить.
Обзор матча:
Болонья — Рома 1:0
Гол: Сванберг, 35
Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро — Хики, Сориано, Барроу, Сванберг, Домингес, Ольсен (Де Сильвестри, 80) — Арнаутович (Сансоне, 17)
Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Смоллинг, Манчини (Винья, 73) — Эль-Шаарави (Шомуродов, 52), Диавара (Карлес Перес, 46), Мхитарян, Верету (Кристанте, 64), Карсдорп — Абрахам, Дзаньоло
Предупреждения: Сориано, Абрахам, Карлес Перес, Дзаньоло, Скурпоски, Карсдорп, Сансоне