Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 15-го тура итальянской Серии А Милан отправился в гости к Дженоа, которую накануне возглавил Андрей Шевченко, об огромной связи которого с "россонери" во времена его футбольной карьеры, наверное, лишний раз напоминать никому не стоит.

И хоть встреча на футбольном поле украинской легенды (уже в качестве тренера) со своим бывшим клубом спустя столько лет преподносилось в медиа с некой долей драматизма, многим было совершенно очевидно, что Дженоа и Милан сейчас находятся на совершенно разных уровнях.

Сенсации не произошло, а коллектив Стефано Пьоли разбил команду Андрея Шевченко со счетом 3:0.

Обзор матча:

Дженоа — Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61



Дженоа: Сиригу — Мазьелло, Васкес, Ванхусден — Гильоне, Стураро (Эрнани, 46), Бадель (Гальдамес, 62), Ровелла (Портанова, 78), Камбиассо — Экубан, Бьянки (Пандев, 62).



Милан: Меньян — Калулу, Кьер (Габбья, 5, Флоренци, 46), Томори, Эрнандес — Тонали (Салемакерс, 77), Кессье — Мессиас, Диас (Бакайоко, 76), Крунич — Ибрагимович (Пеллегри, 60).



Предупреждения: Мазьелло, Ровелла — Габбья