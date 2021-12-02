Италия

Наставник Наполи прокомментировал упущенную победу своей команды.

Наполи не сумел переиграть Сассуоло в 15-м туре итальянской Серии А, упустив преимущество в два мяча (2:2).

Главный тренер "партенопей" Лучано Спаллетти высказался о неудачном поединке своей команды, в котором она могла и вовсе потерпеть поражение.

"Когда соперник начал давить — мы стали регулярно терять мяч, а нужно было сохранять спокойствие. Пока счет был 2:0 — мы полностью контролировали игру, но затем потеряли нить управления происходящим на поле, к тому же, некоторые игроки устали.

Меня удалили из-за того, что я указал на фол Феррари на Ррахмани, а в итоге судья поставил штрафной в нашу сторону. Я обычно не конфликтую с арбитрами, но на тот момент я был прав", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Следующий поединок Серии А Наполи проведет в домашних стенах против Аталанты.

Матч состоится в субботу, 4 декабря в 21:45.