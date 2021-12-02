Италия

Хавбек Милана прокомментировал свои выступления в составе команды.

Полузащитник Кротоне, выступающий на правах аренды за Милан Жуниор Мессиас высказался о своем прогрессе за последние месяцы.

Футболист считает, что это не "сказка", а результат тяжелой работы.

"Когда вы добираетесь до такого уровня, как Милан — важно быстро к нему адаптироваться. Рядом со мной такие легенды футбола как Мальдини, Дида и это мне действительно нравится.

Я в Милане потому что заслужил это своей тяжелой работой — хватит говорить о сказке. Не все начинают с низов, у каждого своя история", — резюмировал Мессиас для Sky Italia.

Дубль Мессиаса в ворота Дженоа — в обзоре матча Дженоа — Милан на Football.ua