Италия

Датскому защитнику предстоит долгий курс реабилитации.

Защитник Милана и сборной Дании Симон Кьер прошел медобследование в клинике Колумбус в Милане.

Футболист получил травму в матче против Дженоа, которая оказалась намного серьезнее, как казалось сначала. Об этом сообщает Clinica Columbus.

В результате обследования у Кьера выявили разрыв связки колена. Ему предстоит операция, которую проведут третьего декабря.

Таким образом опытный центрбек точно не поможет команде до окончания сезона. Летом врачи будут проводить повторное медобследовние.

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