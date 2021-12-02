Италия

Команды сыграли в результативную ничью.

Торино в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Эмполи и сыграл вничью

Туринцы открыли счет уже на 10 минуты усилиями Побеги, а вскоре забили еще раз благодаря точному удару Пьяцы.

Однако после удаления Синго гости смогли забить два мяча, но на большее их не хватило.

Торино — Эмполи 2:2

Голы: Побега, 10, Пьяца, 15 — Романьоли, 34, Ла Мантия, 72

Торино: Милинкович-Савич — Синго, Буонджорно, Бремер, Зима, Айна (Иццо, 90) — Прат (Ринкон, 74), Лукич, Побега, Пьяца (Войвода, 35) — Санабрия (Дзадза, 75).

Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Луперто, Маркицца (Паризи, 61) — Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 53), Журковски (Хаас, 61), Риччи — Ди Франческо (Ла Мантия, 62), Пинамонти (Манкузо, 88).

Предупреждения: Айна, Юрич — Бандинелли, Маркицца, Луперто

Удаление: Синго, 32