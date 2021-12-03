Италия

Наставник Дженоа прокомментировал предстоящий поединок Серии А.

В 17-м туре итальянской Серии А Дженоа примет на своем поле Сампдорию.

Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко высказался о предстоящем поединке, а также рассказал о том, каким хочет видеть футбол в своей команде.

"В дерби много страсти и соперничества. Эмоции рождаются именно в таких матчах — самых главных в сезоне. В Лондоне много таких команд — Челси, Арсенал, Фулхэм.. В Милане есть Интер с Миланом.

Я знаю, насколько дерби важно для болельщиков. Это та игра, которая превосходит по важности все остальные. Хочу видеть в Дженоа страсть и игру от сердца. Мы стараемся никогда не сдаваться и двигаться вперед. Важно, чтобы у команды был менталитет победителя", — приводит слова украинского специалиста Pianetagenoa1893.

Матч Дженоа — Сампдория состоится 10 декабря в 21:45 по киевскому времени.

Перед этом поединком подопечным Шевченко предстоит встретиться с Ювентусом в рамках 16-го тура Серии А. Поединок состоится в воскресение, 5 декабря в 21:45 по Киеву.