Италия

Президент клуба знает, как вывести каталонцев из финансового кризиса.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал о планах клуба относительно выхода из финансового кризиса.

Функционер намерен продать права на название Камп Ноу на 10 лет вперед.

"Мы хотим получать 30-40 млн евро в год. У нас есть пять предложение, которые мы сейчас рассматриваем. Наша сделка будет включать в себя не только титульного спонсора, но и название стадиона.

Обычно, такие сделки заключаются на 10-15 лет. Мы хотели бы разобраться с этим до конца года, ведь нужно подготовить форму и экипировку, а контракт с Rakuten истекает.

Мы можем продлить с ними контракт, но есть компании, которые предлагают больше денег. На данный момент сумма имеет значение", — резюмировал Лапорта для Sport.es

Ранее Лапорта рассказал о расставании клуба с Лионелем Месси.