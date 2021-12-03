Президент клуба знает, как вывести каталонцев из финансового кризиса.
жоан лапорта, getty images
03 декабря 2021, 17:30
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал о планах клуба относительно выхода из финансового кризиса.
Функционер намерен продать права на название Камп Ноу на 10 лет вперед.
"Мы хотим получать 30-40 млн евро в год. У нас есть пять предложение, которые мы сейчас рассматриваем. Наша сделка будет включать в себя не только титульного спонсора, но и название стадиона.
Обычно, такие сделки заключаются на 10-15 лет. Мы хотели бы разобраться с этим до конца года, ведь нужно подготовить форму и экипировку, а контракт с Rakuten истекает.
Мы можем продлить с ними контракт, но есть компании, которые предлагают больше денег. На данный момент сумма имеет значение", — резюмировал Лапорта для Sport.es
Ранее Лапорта рассказал о расставании клуба с Лионелем Месси.