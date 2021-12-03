Президент Барселоны решил публично прояснить ситуацию с Месси.
жоан лапорта и лионель месси, getty images
03 декабря 2021, 12:33
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта высказался об уходе из клуба Лионеля Месси в летнее трансферное окно.
Функционер решил публично прокомментировать информацию о том, что футболист мог играть за клуб бесплатно.
"Полемика возникла из-за ложного искажения моих слов. Я никогда не просил Месси играть за клуб бесплатно — эта инициатива должна была исходить от него, а не от меня.
К тому же, мы понимали, что он получил внушительное предложение от другого клуба", — цитирует Лапорту AS.
Ранее наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал вручение Золотого мяча Месси.