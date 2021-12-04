Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Серии А.

Наполи в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Аталанту.

Наполи — Аталанта

Суббота, 4 ноября, 21:45. Стадион им. Марадоны, Неаполь. Главный арбитр встречи — Марко Мариани.

Наполи подходит к матчу на вершине турнирной таблицы, но соперники подбираются все ближе и ближе, а потому допускать осечки нельзя. Неаполитанцы в прошлом туре упустили преимущество в два мяча в матче против Сассуоло. Более того, команда Спаллетти могла и вовсе проиграть, но третий гол хозяев был отменен из-за офсайда.

Нет сомнений, что в неудачах Наполи в последних играх (помимо ничьей с Сассуоло, также поражение от Интера и ничья с Вероной), среди прочего, виновата кадровая ситуация. Выбыл основной форвард Осимхен, нездоровилось Инсинье. В этом матче также не будет фундаментального игрока обороны — Калиду Кулибали. И это при Фабиане Руисе, который пока что под вопросом.

Аталанта же, наоборот, набрала отличный ход в последних матча, выиграв четыре раза, а также Джан Пьеро Гасперини наконец-то может рассчитывать практически на всю обойму игроков. В особенности, это касается центра обороны, где долгое время были серьезные проблемы. В прошлом туре бергамаски принимали на своем поле Венецию и добились победы со счетом 4:0.

Тренерский штаб Аталанты грамотно проводит ротацию от матча к матчу, а потому команда, как правило, находится в хорошем тонусе. Это особенно актуально в разрезе матча против Вильярреала в Лиге чемпионов уже среди следующей недели. От этой игры будет зависеть вторая путевка в плей-офф от группы.

Статистика личных встреч между этими командами говорит в пользу Аталанты. В последних пяти матчах бергамаски победили три раза, тогда как Наполи триумфовал лишьодин. Также была зафиксирована безголевая ничья на поле Наполи. Ожидаем, что в этот раз команды выдадут голевую феерию.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Замбо-Ангисса, Осимхен, Кулибали — Госенс, Ловато

Под вопросом: Инсинье, Руис

Интересные факты:

Наполи не проиграл в последних 18 домашних матчах (Серия А).



Аталанта выиграла 8 из последних 9 выездных матчей (Серия А).



Наполи не пропустил в 5 из последних 7 домашних матчей (Серия А).



В 5 из последних 6 игр Аталанты (Серия А) было забито более 2,5 голов.



В последних 3 матчах (Серия А) Наполи было забито более 2,5 голов.



Аталанта забивала не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Серия А).



Наполи забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Серия А).