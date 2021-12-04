Милан обыграл на своем поле Салернитану со счетом 2:0 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Голами в составе "россонери" в начале поединка отличились полузащитники Франк Кессье и Алексис Салемакерс.

Милан – Салернитана 2:0
Голы: Кессье, 5, Салемакерс, 18.

Милан: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).

Салернитана: Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).

Предупреждения: Бакайоко – Ди Таккьо, Джурич.