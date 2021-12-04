"Россонери" победили дома со счетом 2:0.
Милан – Салернитана, Getty Images
04 декабря 2021, 18:03
Милан обыграл на своем поле Салернитану со счетом 2:0 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Голами в составе "россонери" в начале поединка отличились полузащитники Франк Кессье и Алексис Салемакерс.
Милан – Салернитана 2:0
Голы: Кессье, 5, Салемакерс, 18.
Милан: Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).
Салернитана: Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).
Предупреждения: Бакайоко – Ди Таккьо, Джурич.