Италия

Миланский клуб обеспечил победу еще в первом тайме.

В матче 16-го тура итальянской Серии А Интер обыграл на выезде Рому со счетом 3:0.

Миланский клуб обеспечил серьезный перевес еще в первом тайме усилиями Хакана Чалханоглу, Эдина Джеко и Дензел Думфрис.

На данный момент Интер занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего Милана на один пункт. Рома же пока идет на пятой строчке.

Рома – Интер 0:3

Голы: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Думфрис, 39.

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Кумбула (Бове, 61) – Рожер, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Винья – Дзаньоло, Шомуродов.

Интер: Ханданович – Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76) – Думфрис, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Перишич – Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).

Предупреждения: Рожер, Манчини, Дзаньоло – Барелла.