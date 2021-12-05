Италия

Перед матчем Ювентус — Дженоа Football.ua вспомнил, как обладатель Золотого мяча поражал ворота туринцев.

Сегодня Дженоа Андрея Шевченко сыграет против Ювентуса. Эта команда во многом стала особенной в карьере украинского форварда — ведь он не раз становился героем матчей туринцев с его Миланом.

В этой статье мы вспомним самые памятные моменты, которые видало противостояние Шевченко-Ювентус. Будет интересно!

Дубль в пользу… Лацио!

Первый раз Шева поразил Юве 25 марта 2000-го года, и с ходу сделал это дважды. Милан Альберто Дзаккерони тогда уже не претендовал на Скудетто, но каждое поражение Юве всегда с трепетом ждал другой клуб — Лацио.

Отрыв между туринцами и римлянами к тому времени составлял 9 очков, но именно поражение бьянконери на Сан Сиро, победа орлов в этот же день в римском дерби и их последующий триумф в Турине сделали отставание едва видимым — в 3 пункта. И все мы помним, что именно столица Италии тогда триумфовала по итогам сезона.

Что по самому матчу? Милан полностью переиграл соперника, забив по голу в каждом из таймов и надежно отстояв свое в обороне. Шевченко сначала опередил высоченного и легендарного Эдвина ван дер Сара и в прыжке головой счет открыл, а затем реализовал пенальти, который сам же и заработал. Тогда восходящая звезда еще не знала, что обыграла тренера, который станет одним из главных в ее карьере — Карло Анчелотти. Между тем, бегал в составе Юве и ее будущий партнер по нападению россонери — Филиппо Индзаги…

Тот сезон команда, которая быстро стала лидером по продажам футболок в Украине, закончила на третьем месте. Не самом статусном после Скудетто, но соседей по городе на одну строчку опередили. И главное для нас, что в своем первом же сезоне в Италии украинец стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 24 мяча (8 раз сделав это с точки) и опередив двух аргентинцев — Габриэля Батистуту из Фиорентины и Эрнана Креспо из Пармы. Латиноамериканские голеадоры забили 23 и 22 соответственно.

Гол, который сподвиг Ювентус на камбэк

В сезоне 2000/2001 ювентини уступили первое место уже другой римской команде — Роме. Правда, 21 октября 2000-го года до этих деталей еще было далеко, а Милан вновь повел в игре против туринцев со счетом 2:0 — головой отличились Массимо Амброзини и наш Андрей Шевченко. В случае украинца отдельно нужно отметить феноменальную передачу с левой от Звонимира Бобана. Смотрите сами — это было красиво!

Усилиями Давиде Трезеге и Антонио Конте гости Сан Сиро смогли отыграться. В итоговой таблице Ювентус, как уже было сказано выше, занял второе место после Ромы, в то время как Милан оказался лишь шестым. Шева вновь отличился в ворота соперников 24 раза (и теперь всего дважды с пенальти), но на этот раз проиграл свою борьбу Креспо, же успевшему перебраться в Лацио — тот забил 26!

Красно-черную часть "столицы моды" ждала эра Карло Анчелотти…

Лучший гол в карьере

Именно так можно охарактеризовать ту красоту, которую украинец вытворил 9 декабря 2001-го года. Тогда Шевченко как на танке прорвался сквозь нескольких игроков "Старой Синьоры" и зарядил в дальнюю девятку за шиворот Буффону.

Перед матчем Андрей на чистом итальянском сказал, что Милан играет дома и должен выиграть, но этого не получилось — Дель Пьеро сравнял счет с пенальти. В том сезоне Ювентус добыл Скудетто, в то время как перебравшийся в Милан экс-тренер бьянконери Карло Анчелотти еле выборол 4-ю строчку у Кьево.

И вновь на Сан-Сиро

22 марта 2003-го года Андрей Шевченко тоже создал гол в ворота Буффона сам. Хотя будем откровенны: того эффекта, что за год с небольшим до этого — не получилось. Та и переиграть итальянца украинцу удалось только со второй попытки.

Окончательный счет матча (2:1 в пользу хозяев) был установлен уже к 25-й минуте игры, однако по итогам сезона ювентини вновь взяли золотые медали, а миланисты только бронзу. Впрочем, отыграться на другом турнире россонери имели возможность уже в самом скором времени.

Всем итальянским финалам финал

Тот мяч Шевченко не входит в статистические данные, так как был забит в серии послематчевых пенальти. Но если один из предыдущих мы охарактеризовали как лучший в карьере Андрея, то этот по праву можно назвать самым важным. Одним из них — так точно. Ведь именно после того, как наш земляк переиграл Буффона, Милан официально стал победителем Лиги чемпионов сезона 2002/2003. Под руководством Карло Анчелотти россонери выиграли самый почетный клубный турнир Европы в шестой раз в своей великой истории.

К слову, Шевченко успел отметиться на Олд Траффорд и по ходу игры, но из-за пассивного оффсайда сразу двоих партнеров тот мяч не был засчитан. Ну а после реализованного одиннадцатиметрового 7-й номер россонери первым делом побежал обниматься с Нельсоном Дида (вам это ничего не напоминает?), который, по сути, вытащил серию пенальти, парировав сразу три удара — от Давиде Трезеге, Марсело Салайеты и Паоло Монтеро. После победы Андрей натянул на себя сине-желтый флаг, и эти фото быстро облетели всю Украину.

А 28 мая 2003-го года часть нашей страны отмечала так, будто что-то выиграл наш клуб…

Первый туринский, который стал последним

Напомним, что сегодня Шевченко и его Дженоа сразятся с Ювентусом на выезде, а в Турине Андрей забивал в ворота "Старой Синьоры" лишь однажды — в чемпионском для Милана сезоне 2003/2004. Случилось это в марте 2004-го, когда россонери уже мчали к Скудетто на всех порах, а Кларенс Зеедорф выдал на голову украинца такую "конфетку", что пальчики оближешь.

К слову, именно нидерландец стал главным героем встречи — помимо результативной передачи на его счету дубль. "Зебры" усилиями Чиро Феррары ответил лишь однажды, та и вообще провели не самый удачный сезон, заняв всего третье место в таблице.

Интересно, что тогда Шевченко стал лучшим бомбардиром Серии А, вновь забив именно 24 мяча (1 из них с пенальти), опередив Альберто Джилардино из Пармы на 1 точный удар. Затем Андрей получил Золотой мяч, до того выступив с поддержкой Януковича накануне президентских выборов (чем многих украинцев очень разочаровал — ведь кумиром он был для огромной части нашей страны), сыграл еще пару сильных сезонов за Милан, ушел в Челси, добрался со сборной Украины до ¼ Чемпионата мира как игрок и ¼ Евро как тренер, не особо удачно вернулся в "столицу моды" на правах аренды и значительно более успешно — в родное Динамо на полноценный контракт…

Перечислять можно долго, вплоть до последнего матча в роли тренера Дженоа. Но вот парадокс: в ворота Юве он больше не забивал, а по мнению составителей некоторых отечественных учебников даже успел там поиграть!

Сегодня в 21:45 легенда украинского футбола попытается обыграть туринцев уже в роли алленаторе. Сможет?