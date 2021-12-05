Завершился матч чемпионата Италии.
Фиорентина, Getty Images
05 декабря 2021, 15:27
В рамках 16 тура итальянской Серии А Фиорентина в гостевом противостоянии переиграла Болонью.
В первом тайме команды забили дважды. На 33 минуте Малех после паса от Гонсалеса счет открыл. Но Болонья очень быстро отыгралась. Сванберг отметился ассистом, а гол забил Барроу.
Второй тайм начался с гола от "фиалок". Шикарно исполнил штрафной Бираги и мяч оказался в сетке ворот Скорупски. Прошло 15 минут и очередной мяч в этом чемпионате оформил на свой счет главный голеадор Фиорентины Влахович. Сербский форвард реализовал 11-метровый.
На 83 минуте Болонье удалось сократить отставание в счете. Хики после паса от Орсолини пробил издали и оставил Терраччано не у дел.
Благодаря победе Фиорентина поднялась на пятое место в таблице чемпионата. Болонья — восьмая.
Болонья — Фиорентина 2:3
Голы: Барроу, 42, Хики, 83 — Малех, 33, Бираги, 52, Влахович, 67
Болонья: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 61), Медель (Бонифаци, 72), Сумаоро, Теате, Дейкс (Хики, 62), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 78), Сансоне (Орсолини, 62), Барроу.
Фиорентина: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 84), Бонавентура, Торрейра (Сапонара, 85), Малех (Данкан, 79), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 78), Соттиль (Амрабат, 84).
Предупреждения: Домингес , Торрейра, Теате, Миленкович, Амрабат.