Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 16 тура итальянской Серии А Фиорентина в гостевом противостоянии переиграла Болонью.

В первом тайме команды забили дважды. На 33 минуте Малех после паса от Гонсалеса счет открыл. Но Болонья очень быстро отыгралась. Сванберг отметился ассистом, а гол забил Барроу.

Второй тайм начался с гола от "фиалок". Шикарно исполнил штрафной Бираги и мяч оказался в сетке ворот Скорупски. Прошло 15 минут и очередной мяч в этом чемпионате оформил на свой счет главный голеадор Фиорентины Влахович. Сербский форвард реализовал 11-метровый.

На 83 минуте Болонье удалось сократить отставание в счете. Хики после паса от Орсолини пробил издали и оставил Терраччано не у дел.

Благодаря победе Фиорентина поднялась на пятое место в таблице чемпионата. Болонья — восьмая.

Болонья — Фиорентина 2:3

Голы: Барроу, 42, Хики, 83 — Малех, 33, Бираги, 52, Влахович, 67

Болонья: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 61), Медель (Бонифаци, 72), Сумаоро, Теате, Дейкс (Хики, 62), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 78), Сансоне (Орсолини, 62), Барроу.

Фиорентина: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 84), Бонавентура, Торрейра (Сапонара, 85), Малех (Данкан, 79), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 78), Соттиль (Амрабат, 84).

Предупреждения: Домингес , Торрейра, Теате, Миленкович, Амрабат.