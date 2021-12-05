Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и генуэзский Дженоа.

Поздним вечерним поединком 16-го тура итальянской Серии А станет встреча в Турине между местным Ювентусом и генуэзской Дженоа.

Массимилиано Аллегри, на фоне победы над Салернитаной (2:0), предпочел увидеть с первых минут Альваро Морату на острие атаки.

Андрей Шевченко, после поражения от Милана (0:3), решил сделать ставку на Бираски и Бани в тройке защитников, в то время Эрнани, Туре и Берами отправились в центральную линию.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини — Бентанкур, Локателли — Кулусевски, Дибала, Бернардески — Мората.

Запасные: Пинсольо, Райна, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, де Винтер, Артур, Рабио, Кин, Кайо, Суле.

Дженоа: Сиригу — Бираски, Бани, Васкес — Гильоне, Эрнани, Берами, Туре, Камбиассо — Экубан, Бьянки.

Запасные: Семпер, Маркетти, Сабелли, Ванхусден, Мазьелло, Мелегони, Пандев, Букса, Серпе, Портанова, Гальдамес.

Матч Ювентус — Дженоа начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.